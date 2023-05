Morre Carlos Marques, ex-marido de Gretchen, aos 60 anos

Morreu nessa sexta-feira (12), Carlos Marques, ex-marido de Gretchen, aos 60 anos. O empresário faleceu vítima de leucemia. A notícia foi compartilhada por Jenny Miranda, filha da cantora, nas suas redes sociais. Casal esteve junto por sete anos.

O relacionamento de Gretchen e Carlos começou em 2012, com a saída da dançarina do reality show "A Fazenda". A separação ocorreu em 2020. O empresário português chegou a participar de dois programas com Gretchen, o Power Couple Brasil e Os Gretchens, exibido pela Multishow em 2018.

Em entrevista para o portal Notícias da TV, Marques falou sobre a relação complicada com a cantora por ela ser famosa. "É muito complicado ser casado com ela. Quando se casa com alguém do meio artístico, a gente tem de abrir mão de algumas coisas e tentar continuar fazendo o que sempre fez na vida. É um pouco complicado para mim essa questão de ser monitorado por câmeras e fãs o tempo todo, porque não estou habituado".

Jenny Miranda

Por meio dos stories do Instagram, a filha de Gretchen revelou ao público a morte de Carlos Marques.

"Hoje eu vim com muito pesar dar uma notícia e fazer uma homenagem. Quem conheceu o Carlos Marques... Me tinha como filha. Foi casado com minha ex-mãe, e todo mundo sabe o carinho e o respeito que a gente teve com ele e ele teve com a minha família. Eu, quando voltei da Indonésia, fiquei três meses morando na casa dele em Portugal enquanto minha ex-mãe estava em turnê."

A mãe de Bia Miranda, contou também que o empresário era uma pessoa maravilhosa e que a ajudou muito: "Era uma pessoa maravilhosa. Me ajudou muito, me tinha como filha, mesmo eu não sendo filha dele. Cuidava de mim. Fiquei com ele três meses em Portugal, e a gente tinha uma rotina. Só lembranças boas dele. Por isso que eu falo: dê valor para quem você tem hoje, para sua família, porque a vida é como um sopro. Deixa o orgilho de lado porque não leva ninguém a nada".