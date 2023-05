Dia do meme: entenda por que o Brasil é considerado o rei no assunto

Neste sábado, 13 de maio, se comemora o dia do meme. Ele que é utilizado por todos os usuários das redes sociais, seja em forma de vídeo, texto ou imagem. Pensando na celebração da data, o Diário do Nordeste selecionou uma coletânea com os mais populares da web, para você ver e se divertir.

O que são memes?

Memes são imagens, vídeos, textos, áudios, todo conteúdo com potencial de representar as pessoas nas mais diversas situações da vida. Normalmente, ele vem com teor de piada, e surge em redes sociais como Twitter e TikTok.

Conforme o portal educacional Brasil Escola, o termo foi desenvolvido pelo biólogo evolucionista Richard Dawkins, em 1976. A palavra foi citada no livro "O Gene Egoísta", em que segundo o autor, tinha relação com uma nova forma de gene do cérebro humano que poderia se propagar por réplicas para sobreviver.

Ainda segundo o portal, Richard disse durante uma entrevista que: “O significado (do meme) não está distante do original. É qualquer coisa que se torna viral. Na introdução original da palavra 'meme' no último capítulo do livro O Gene Egoísta eu usei a metáfora de um vírus. Então, quando alguém diz que algo se tornou viral na internet, isso é exatamente o que um meme é, e parece que se a palavra se tornou apropriada para isso."

Por que o Brasil é considerado o rei dos memes?

Ainda não existe nada oficial que declare o Brasil o país do meme, na verdade, título foi dado pelos próprios brasileiros nas redes sociais.

