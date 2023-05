Quem encontra Luana em O Rei do Gado? Veja o que acontece na novela

A novela O Rei do Gado, exibida pela terceira vez no Vale a Pena Ver de Novo, está perto de chegar ao fim. Na reta final da trama, a personagem Luana, interpretada por Patrícia Pillar, está desaparecida. A jovem fugiu da fazenda Geremias (Raul Cortez) temendo ser acusada pelo atentado à bala sofrido pelo tio.

Além disso, também está grávida de Bruno, interpretado por Antonio Fagundes. Afastada da antiga vida, passa a trabalhar na colheita de cana, e faz amizade com Maria da Luz (Cyria Coentro) e Dona Joana (Ilva Niño).

Com o passar o tempo, o pecuarista começa a ficar receoso com a falta de notícias sobre Luana, pois percebe que está perto do bebê nascer.

Marcos busca Luana

Nesse cenário, o filho de Bruno, Marcos (Fábio Assunção), sai da fazenda para procurar por Luana. Na caminhada, passa pelo acampamento de Regino (Jackson Antunes), perguntando informações.

Apesar de Jacira (Ana Beatriz Nogueira) e Regino mentirem, Marcos percebe e conta ao pai. Bruno, então, decide sobrevoar a região pilotando o helicóptero dele. Em um rancho abandonado, Luana começa a sentir as dores do parto.

Depois de sobrevoar o local, Bruno conversa diretamente com Regino e pede mais informações. Por fim, o líder dos sem-terra revela que Luana esteve no acompamento, mas tinha sumido. O pecuarista faz uma busca na região com um carro e finalmente encontra Luana.

Sem tempo para levar a amada ao hospital, Bruno faz o parto e se emociona com o nascimento do filho. Os dois se reconciliam logo em seguida.