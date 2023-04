Por onde anda Marcelo Galdino, ator que fez Geraldinho em 'O Rei do Gado'?

O ator Marcelo Galdino deu vida à Geraldinho na novela da globo 'O Rei do Gado', que foi ao ar pela primeira vez em 1996. A produção está sendo reprisada no 'Vale a Pena Ver de Novo', mas o ator não participa de há cerca de dois anos.

Em 'O Rei do Gado', o personagem é um funcionário que cuida do barco de Léia, interpretada por Silvia Pfeifer, tendo um papel importante durante a investigação da morte do golpista Ralf (Oscar Magrini).

Apesar de não trabalhar em novelas, Marcelo continou seguindo a carreira artística.

Por onde anda o Geraldinho?

Marcelo Galdino segue trabalhando na área de arte. O último trabalho dele em novelas aconteceu em 2021, ao atuar em Gênesis, da Record. Antes disso, participou de Cúmplices de Um Resgate (2015), no SBT.

Agora, trabalha como diretor, professor de Artes Cênicas e preparador de atores mirins. Além disso, também atua como locutor e é coproprietário de um espaço de formação de atores.

Ele é casado com a atriz Veridiana Toledo, sendo pais e dois filhos. A primogênita é de um casamento anterior.

Geraldinho em 'O Rei do Gado'

Na novela, Geraldinho contribui para a resolução de quem matou Ralf. Isso ocorre porque, ao ajudar Marcos, interpretado por Fábio Assunção, a entrerrar o amante de Leia, causa a morte do golpista.

Para evitar ser responsabilizado pelo óbito de Ralf sozinho, Geraldinho irá entregar o filho de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) como responsável pela morte.

Apesar da tentativa de escapar da prisão, ele será preso junto com Marcos. O personagem irá cumprir a pena em liberdade por ser réu primeiro.