Como Rafaela é desmascarada em 'O Rei do Gado'? Veja final da personagem na novela

O mistério em torno de Rafaela na novela "O Rei do Gado" finalmente será desvendado. Personagem de Glória Pires terá um final digno de revelações e surpresas.

A jovem que chegou na trama para conquistar a fortuna de Geremias Berdinazzi, interpretado por Raul Cortez, acabará sendo desmascarada e surpreendida com sua origem.

Como Rafaela é desmascarada?

Para entender o desfecho final da personagem, é necessário relembrar dois momentos importantes dela na trama. A primeira é quando Rafaela confessa a Geremias não ser Marieta, no entanto, afirma ter o sangue do empresário.

A segunda grande situação importante de Rafaela na novela é quando Geremias reúne provas e comprova que a moça não é sangue do seu sangue.

Paixão, confissão e choque

O episódio de confissão ocorreu no capítulo 73 da exibição original da novela "O Rei do Gado". Conflito entre falsa sobrinha e tio chocou os telespectadores da época.

Rafaela comete um erro durante seu plano de golpe, ela se apaixona por Marcos (Fábio Assunção), filho de Bruno Mezenga. Geremias não aceita relação e a moça revela que ele não tem esse direito e não irá proibi-la. Nesse momento, ela diz: "Não caí de caminhão nenhum, nunca fui boia-fria em toda a minha vida".

Em seguida, a Rafaela afirma: “mas eu sou uma Berdinazzi. Eu sou neta do seu irmão Bruno, que morreu na guerra". Mas o rival de Bruno Mezenga não acredita na história.

Provas

Somente no capítulo 186, que a verdeira identidade de Rafaela ganha um veredito. Revelação ocorreu quando Geremias resolve viajar para a Itália afim de descobrir quem é a jovem. Lá, ele encontra provas que comprovam que Rafaela não tem seu sangue.

Giuseppe surge na trama como irmão de Rafaela, o verdadeiro sobrinho-neto de Geremias. É o rapaz que conta a verdade sobre a personagem misteriosa.

"Os dois [Giuseppe e Rafaela] são netos da Gema - mulher que teve um romance com Bruno durante a guerra - mas só o Giuseppe é neto do meu irmão Bruno", revela.

Geremias então explica que Gema teve um filho com Bruno e após a morte do soldado, se relacionou com outro homem, pai de Rafaela. Após engravidar desse novo romance, Gema acabou sendo largada pelo mau-caráter e, por isso, acabou colocando o sobrenome de Bruno também no segundo filho, mesmo que os dois não fossem parentes.

"Rafaela, seu pai tem o nome dos Berdinazzi, mas não tem nosso sangue", esclarece Geremias. A personagem de Gloria Pires fica abalada com a situação e começa chorar. Apesar de mentir sobre ser Marieta (filha perdida de Giácomo), a moça acreditava realmente que fazia parte da família pelo lado de Bruno. "Só estou sabendo disso agora", lamenta.

Final de Rafaela

Após todas as supressas e revelações, Rafaela desiste da fortuna de Geremias e vai embora da fazenda. Ela não recebe a herança do fazendeiro, mas também não sai de mãos abanando.

A moça recebe terra e cabeças de gado de Geremias e então só aí vai embora de vez. Rafaela se despede do fazendeiro, que apesar de todas as mentiras, fica sentido com a partida da jovem.

A jovem se despede do seu irmão, Giuseppe e deseja boa sorte para o verdadeiro herdeiro Berdinazzi. Seu romance com Marcos não decola, e o herdeiro dos Mezenga, termina a novela com Liliana (Mariana Lima), os dois tem um filho.