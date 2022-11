Veja antes e depois do elenco de 'O Rei do Gado', novela de volta à TV Globo

Sucesso da década de 1990, a novela "O Rei do Gado" retornou à tela da TV Globo nesta segunda-feira (7), no Vale a Pena Ver de Novo. A trama de Benedito Ruy Barbosa aborda o conflito clássico em que uma história de amor é atrapalhada por conflitos familiares. Além do romance, a obra ainda traz assuntos pertinentes ao Brasil de 1996-1997.

A produção conta o romance do latifundiário pecuarista Bruno Mezenga, interpretado por Antonio Fagundes, com a boia-fria Luana, desempenhada por Patrícia Pillar, ambos descendentes de famílias imigrantes italianas rivais, os Mezenga e os Berdinazi, que fizeram fortuna no Brasil com criação de gado e plantações de café, respectivamente.

A novela é dividida em duas fases e, na época em que foi exibida pela primeira vez, foi responsável por levantar um debate sobre a luta por posse de terra que, conforme a emissora, ultrapassou o universo ficcional e ganhou repercussão na mídia e na sociedade em geral.

Além de Patrícia Pillar e Antonio Fagundes, o folhetim reuniu nomes renomados da dramaturgia brasileira, como Gloria Pires, Stênio Garcia, Fábio Assunção, Raul Cortez (1932-2006) entre outros. Após 26 anos da estreia da produção, veja abaixo como está o elenco.

Antes e depois de atores de 'O Rei do Gado'

Antonio Fagundes

Foto: divulgação/reprodução

Interpreta o protagonista Bruno Mezenga. Rico, casado e pai de dois filhos, o latifundiário se apaixona pela boia-fria Luana (Patrícia Pillar).

Atualmente com 73 anos, o último trabalho do ator foi na novela "Bom Sucesso", em 2019.

Patrícia Pillar

Foto: divulgação/reprodução

Na novela, a artista é Luana, uma boa-fria descendente de italianos que se apaixona pelo rico Bruno Mezenga.

Aos 58 anos, ela trabalha nos bastidores de produções para a TV. A última vez que participou de uma telenovela foi em "A Favorita", recentemente reexibida no Vale a Pena Ver de Novo.

Silvia Pfeifer

Foto: divulgação;/reprodução

Atriz deu vida a personagem Léia, esposa de Bruno Mezenga e mãe dos jovens Marcos (Fábio Assunção) e Lia (Lavínia Vlasak). Apesar do casamento, ela vive um romance com o mau-caráter Ralf (Oscar Magrini).

Hoje com 64 anos, ela segue atuando e o último papel que desempenhou foi em "Reis", da Record.

Fábio Assunção

Foto: divulgação/reprodução

Ator é o jovem playboy Marcos, filho de Bruno Mezenga e Léia. Na obra, ele se apaixona pela impostora Rafaela (Gloria Pires), por quem troca a namorada Liliana (Mariana Lima).

Hoje com 51 anos, ele está no ar com "Todas as Flores", disponível na Globoplay.

Oscar Magrini

Foto: reprodução

Vive o mau-caráter Rafl, amante de Léia por interesse no dinheiro que pode ganhar dela.

Com 61 anos, segue ativo na TV. Em 2021, integrou o elenco de "Gênesis", da Record.

Gloria Pires

Foto: divulgação/reprodução

Na produção, a atriz interpreta Rafaela, personagem que finge ser a sobrinha perdida do rico fazendeiro Geremias Berdinazi (Raul Cortez), chamada Marieta.

Aos 58 anos, ela fez uma participação recente em "Além da Ilusão".

Raul Cortez

Foto: divulgação

Em "O Rei do Gado", ele interpreta o fazendeiro rico Geremias Berdinazi, irmão da mãe de Bruno Mezenga. Apesar de muito bem-sucedido, é um homem cheio de culpa por construir seu império traindo a família.

O ator morreu em 2006, em decorrência do agravamento de um câncer no pâncreas, que lutava contra há cerca de quatro anos.

Stênio Garcia

Foto: divulgação/reprodução

Zé do Araguaia na trama, o ator é o fiel capataz de Bruno Mezenga que trata Luana como uma filha.

Aos 90 anos, Stênio Garcia participou de "A Vida da Gente", em 2021.

