Saiba quando acaba 'A Favorita' no Vale a Pena Ver de Novo

A Rede Globo divulgou a novela que irá substituir 'A Favorita' no 'Vale a Pena Ver de Novo'. Em novembro, depois que o folhetim protagonizado por Patricia Pilar, Mariana Ximenes e Claudia Raia chegar ao fim, 'O Rei do Gado' vai marcar presença novamente nas telinhas.

Exibida originalmente entre 1996 e 1997, a trama de Benedito Ruy Barbosa, também autor de Pantanal, vai ser reprisada pela terceira vez. A decisão foi de Amauri Soares, diretor da emissora.

Globo confirma reprise de 'O Rei do Gado'

A trama conta uma história de amor em meio ao cenário rural, do latifundiário pecuarista Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) com a boia-fria Luana (Patrícia Pillar), ambos descendentes de duas famílias de imigrantes italianos rivais, os Mezenga e os Berdinazi, que fizeram fortuna no Brasil, respectivamente, com criação de gado e plantações de café.

A novela, dividida em duas fases, levantou um debate sobre a luta por posse de terra. O elenco também conta nomes como Fábio Assunção, Glória Pires e Raul Cortez.