Gonçalo morre na novela A Favorita? Relembre o que acontece

Na novela “A Favorita”, exibida na TV Globo no "Vale a Pena Ver de Novo", Gonçalo (Mauro Mendonça) vai morrer após cair em uma armadilha macabra de Flora (Patrícia Pillar). A vilã tirará ele do caminho para não ser descoberta.

Ainda nesta semana, Lara (Mariana Ximenes) e Irene (Glória Menezes) viajam, e Gonçalo fica sozinho com Flora. Tudo faz parte do plano dele desmascarar a "falsiane".

Com a arapuca armada, ele dirá para a víbora que viu a gravação na qual ela aparece matando Salvatore (Walmor Chagas) e que sabe que ela é a responsável pelo falecimento de Marcelo (Flávio Tolezani). Flora nega e leva um tapão na cara do ricaço.

Armadilha

Ele botará um segurança na cola para que a loira não fuja. Contudo, quando está prestes a denunciar a mulher, ele recebe uma mensagem que Lara e Irene voltaram de viagem. Preocupado com o que Flora pode fazer com elas, Gonçalo volta ao sítio.

Mal sabe ele que cairá em uma armadilha satânica da vilã. Flora dirá que matou Lara e Irene e espalhará sangue por toda a casa, inclusive por seu corpo. Além disso, ela contará que trocou os remédios do empresário por bala. Chocado com a cena e informações, Gonçalo cairá duro no chão e morrerá com um infarto fulminante.