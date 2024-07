Rafael Cardoso poderá escolher ação penal após agredir idoso

O Ministério Público apresentou um acordo de transação penal ao ator Rafael Cardoso, acusado de agredir o gerente de um restaurante e bar de 64 anos, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, em fevereiro deste ano.

Segundo o colunista Ancelmo Góis, de O Globo, para encerrar o caso, Rafael poderá optar entre dois tipos de ônus: prestar serviços comunitários por quatro meses ou pagar uma multa equivalente a dois salários-mínimos a uma instituição.

Conforme o advogado de defesa de Cardoso, Alexandre Ramalho, não houve manifestação da parte do ator sobre a escolha jurídica.

Como aconteceu

Um vídeo de câmeras de segurança mostraram, em 26 de fevereiro, detalhes da agressão de Rafael Cardoso a João Fernando, proprietário do estabelecimento. Na época, a defesa nomeou o ocorrido como uma "discussão de botequim".

A gravação mostra o ator do lado de fora conversando com um garçom do local quando o gerente se aproxima. A discussão se inicia, até que o gerente foge de Rafael e é derrubado. Os dois vão para fora do bar, caem no chão, e o artista dá socos e chutes no idoso, em uma ação que dura 5 minutos.

“Ele chegou ao estabelecimento, estava procurando uma vaga, achou, deu uma freada brusca, e essa pessoa que alegou que foi vítima da violência começou a agredi-lo verbalmente. Rafael foi se defender das ofensas que tinha ouvido. O homem começou a falar um monte de bobagem para ele”, disse o advogado no dia em que o ator prestou o primeiro depoimento sobre a confusão, que durou mais de uma hora.

A defesa alegou ainda que o ator sofreu uma "alteração por conta de uma mistura da medicação com bebida".

A versão de João, detalhada ao Portal Leo Dias, também dá conta de que Rafael estaria alcoolizado. Ele teria chegado assustando pessoas que estavam no local, e dito que iria matar o gerente.