Ex-mulher de Tim Maia revela que único herdeiro não é filho legítimo do cantor

Geisa Gomes da Silva, ex-mulher de Tim Maia, disse em entrevista nesse domingo (30) que Carmelo Maia, único herdeiro do cantor, não é filho legítimo de Tim.

Ela fez a revelação em entrevista no programa Domingo Espetacular. Segundo Geisa, o artista morreu sabendo disso.

“Quando passei, veio uma pessoa que eu conhecia, e eu aceitei a carona. Aí ele começou a me agarrar, e eu estava de resguardo. Infelizmente, eu nunca falei isso para ele [Carmelo], e ele não é filho do Tim Maia também”, confessou Geisa.

Ela viveu com Tim, que conheceu aos 15 anos, um relacionamento marcado por idas e vindas. Em uma dos términos, ela engravidou do primeiro filho, Leo: “O Tim colocou um detetive para me achar, e ele já sabia que eu estava grávida, mas ficou fascinado pelo neném”.

Menos de um ano depois, veio Carmelo, o único dos filhos registrado por Tim Maia. Os dois irmãos foram separados ainda na infância. Leo, o mais velho, foi criado por Geisa, já separada novamente de Tim.

Já Carmelo foi criado por uma irmã do artista. “Na minha opinião, ele foi sequestrado. Tiraram ele de mim”, desabafou Geisa. Ela chegou a pedir para ficar com a criança, mas escutou que não tinha condições financeiras para isso.

Brigas judiciais

Vinte e seis anos depois da morte de um dos maiores cantores da música brasileira, a disputa por sua herança segue forte entre Leo e Carmelo. Em um dos processos judiciais, o mais velho chegou a pedir reconhecimento da paternidade socioafetiva, o que foi negado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Leo também foi processado por Carmelo pelo uso da marca e obra de Tim Maia, e perdeu a causa. Por decisão da Justiça de São Paulo, a cada show que Leo fizer sem autorização, tem de pagar uma multa de R$ 35 mil para Carmelo.

Geisa também está na briga judicial. Ela inclusive entrou com um processo contra Carmelo, exigindo uma pensão de R$ 5 mil. “Não que eu pedisse R$ 5 mil, a advogada disse que colocou. Eu pedi R$ 500 para ajudar com os remédios, porque ele começou a ligar para minha casa e mandou dar entrevista e ensinar para ele como era o relacionamento com o pai dele, sendo que ele nunca teve (relacionamento)”, contou.

“Amo meu filho, eu nunca vou deixar de amar ele. Por mais dinheiro que ele tenha, por mais que ele fale mal de mim, eu não vou deixar de amar”. E lamenta: “Eu quero dar um abraço nele, queria que ele sentasse no meu colo e eu voltasse a fazer cafuné nele”, finalizou Geisa.

Leo e Carmelo Maia também foram procurados pelo Domingo Espetacular, mas não se pronunciaram sobre as revelações.