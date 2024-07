Thaila Ayala mostra momento fofo da filha no seu closet: 'Gucci Girl'

A atriz Thaila Ayala compartilhou com os seguidores, no domingo (30), um momento fofo da filha caçula, Tereza, de 1 ano, dentro do closet da mãe. Na imagem, a bebê aparece em pé usando uma bolsinha rosa.

“Gucci Girl. Ela tem 1 ano e 2 meses e o lugar favorito da casa dela já é o meu closet e ela já rouba minhas bolsas e coloca meus sapatos”, revelou Thaila, em um post no Instagram. A menina é filha da atriz com o também ator Renato Góes.

Nos comentários, Tereza foi bastante elogiada: “Linda”, escreveu Fernanda Paes Leme. “Não aguento”, disse Preta Gil. “Que amor”, acrescentou Tatá Werneck.

Aos dois meses, Tereza passou por uma cirurgia, já que foi diagnosticada com cardiopatia congênita. O problema foi diagnosticado ainda no útero da mãe. Na época, Thaila compartilhou com os fãs o sofrimento que passou ao ver a filha internada.

A atriz ainda é mãe de Francisco, também da relação com Renato.