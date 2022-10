Saiba quem são os filhos de Murilo Benício com Alessandra Negrini e Giovanna Antonelli

No último domingo (9), o ator Murilo Benício viveu um fato inusitado no palco do “Domingão com Huck”. Ele reencontrou as duas ex-esposas, as atrizes Alessandra Negrini e Giovanna Antonelli, que estão no elenco da nova novela das 21h, “Travessia”, e não soube informar a idade dos filhos que teve com as duas, ao ser questionado por Luciano Huck.

Atualmente, Murilo Benício namora com a jornalista Cecília Malan.

Mas quem são os filhos do ator? Murilo Benício e Alessandra Negrini viveram uma relação entre 1996 e 1999 e tiveram Antônio Benício Negrini, que completará 26 anos em dezembro. Ele é ator e recentemente esteve no elenco de “Amor de Mãe”.

Antônio também tem se aventurado por trás das câmeras e participou da montagem do filme “Pérola”, dirigido por Murilo Benício e que teve première no Festival do Rio 2022.

Anos depois, Murilo conheceu Giovanna Antonelli nos bastidores da novela “O Clone”, e os dois mantiveram um relacionamento entre 2001 e 2005. Eles são pais de Pietro Antonelli, de 17 anos, que é modelo e tem contrato com a Way Model, agência que representa nomes como Sasha Meneghel e Alessandra Ambrósio.

Recentemente, Murilo e Giovanna Antonelli apareceram em uma foto rara com Pietro, Antônio Benício Negrini e as gêmeas Sofia e Antônia Antonelli, fruto do relacionamento de Giovanna com o diretor Leonardo Nogueira.