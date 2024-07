Arthur Aguiar e Maíra Cardi brigam publicamente após polêmica da filha

Arthur Aguiar e Maíra Cardi trocaram acusações após uma polêmica, envolvendo a filha viralizar na internet no fim de semana.

Sophia apareceu em um vídeo publicado nas redes sociais conversando com o cozinheiro que trabalha na casa do pai e dizendo que ele tem um “celular de pobre”.

Com a repercussão, Maíra deu uma entrevista e disse que nunca viu a filha falar dessa forma em casa.

“Nunca vi na minha vida minha filha falar uma barbaridade dessas aqui em casa, me espanta muito, inclusive, e se falasse ficaria de castigo com toda certeza do mundo, da mesma forma que reprovo completamente ela escutar músicas para adultos que falam besteiras ou funk, mas, infelizmente, ela nem sempre volta de lá como foi. Filhos de pais separados sofrem de dois princípios e duas criações. Aqui na nossa casa as regras são outras e, quando descumpridas – o que é muito raro –, a correção é imediata”, disse ela, em entrevista a Léo Dias.

Arthur decidiu rebater a ex-mulher nas redes sociais. “De fato, quando minha filha vem aqui na minha casa, ela volta bem diferente para a casa da mãe dela. Quando ela chega aqui, é complicado. Ela, de fato, volta bem diferente, mais calma, mais educada, falando coisas que ela não falava. Estou há muito tempo calado e está difícil ficar calado”.

Sem diferenciação

Ele ainda reforçou que não fala sobre dinheiro e ostentação com Sophia.

“Ela nunca falou isso na minha casa e isso é uma coisa que ela não aprendeu aqui em casa. Aqui, não falo sobre dinheiro, ostentação, para minha filha não tem essa diferenciação do quanto é mais caro ou quanto não é, a gente não fala sobre isso. Isso, com certeza, não é algo que minha filha ouviu ou aprendeu na minha casa e, obviamente, sou totalmente contra. Foi falado que minha filha fica menos tempo comigo e, de fato, ela fica menos tempo comigo. Minha filha aprendeu isso na minha casa? Será? Acho que não”.

Ele também lamentou que Maíra não o procurou para conversarem de forma privada sobre o assunto.

“Não recebi mensagem no meu celular procurando saber o que tinha acontecido e querendo saber o que houve. É óbvio que não recebi, porque é muito melhor jogar na internet, faz mais sentido morrer na internet. Nunca vou entender por que as coisas não são resolvidas no privado, tem que ser na internet. Vou morrer e não vou entender”.

A influenciadora Jheny Santucci, namorada de Arthur, também defendeu o companheiro nas redes sociais.

“Ela [Sophia] chama o padrasto de pai (por livre e espontânea pressão) porque ela mora com eles e passa mais tempo na casa da mãe. Agora, a atitude feia é culpa do pai que ela tanto fala que é ausente. Jejum de internet urgente”.