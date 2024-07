Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

A novela 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (3) vai ao ar às 17:05, após 'Uma Chance para Lutar'. Nesse capítulo, Serena diz não suportar mais as idas e vindas de seu romance com Rafael e quer um novo destino para ela.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira

Serena diz não suportar mais as idas e vindas de seu romance com Rafael e quer um novo destino para ela. Hélio se oferece para ser seu companheiro nesta nova vida, mas a Serena explica que gosta dele como amigo. Adelaide e Agnes acusam Cristina de tentar roubar Rafael de Luna. Cristina rebate que foi Luna quem roubou a sua vida. Adelaide diz que conseguirá uma prova de que Serena é Luna. Débora pede desculpas a Rafael. O botânico, por sua vez, avisa que ela terá que sair de sua casa, caso mande limpar o ateliê outra vez sem sua ordem.

Dalila reclama porque Ofélia tricota para o cachorro e não para o bisneto. Mirna não molha a mão porque foi onde Jorge a beijou, enquanto Crispim se recusa a lavar a bochecha beijada por Kátia. Bernardo chama os sobrinhos de porcos. Eduardo acalma Alexandra, que diz que uma voz fará uma coisa muito ruim a ela, se não obedecer. Vera diz que vai buscar ajuda, já que acredita que a doença de Alexandra possa ser espiritual. Cristina insiste que Guto faça o que pediu, mas não o paga porque não tem dinheiro. Raul procura Serena e diz que Rafael está preocupado com suas despesas.

Ela se recusa a aceitar dinheiro dele. Cristina e Rafael jantam juntos. Gumercindo fica tonto porque Cristina chama-o de bonitão. Cristina diz a Olívia que está pensando em fazer a festa de casamento no restaurante. Olívia sente-se humilhada e Vitório a manda se comportar como dona do restaurante. Adelaide diz a Agnes que vai revelar a Serena que ela é Luna. Rodriguez reclama que Kátia demorou. Elias manda Rita não aceitar presente de estranhos. Olívia coloca pimenta no prato de Cristina. Cristina se abana e bebe a taça de vinho inteira ao dar a primeira garfada.

Cristina promete se vingar de Olívia. Alexandra diz a Felipe que Raul não gosta dele por problemas no passado. Roberval diz a Dalila que jamais a deixará ir com Raul. Guto e Xavier fogem ao verem um policial abordar Elias e Ritinha. Ritinha avista Guto, mas ninguém o vê porque foge rapidamente. Serena reage quando Adelaide conta que muitos acreditam que ela é a reencarnação de Luna.

Que horas começa?

