Mãe de Reynaldo Gianecchini capota carro durante acidente no interior de SP

Heloisa Helena Gianecchini, de 81 anos, mãe do ator Reynaldo Gianecchini, foi vítima de um acidente de carro em Birigui, no interior de São Paulo, na tarde de quinta-feira (4).

Conforme informações do boletim de ocorrência, divulgadas pelo portal g1, a idosa se envolveu no sinistro enquanto dirigia um veículo pela Avenida Euclides Maragaia, no sentido Centro. O motorista de outro carro, no sentido oposto, não respeitou a sinalização de pare e avançou a via. Heloisa tentou desviar do veículo para evitar o acidente, mas acabou colidindo em outro carro que estava próximo à avenida.

O impacto da colisão fez com a mãe de Gianecchini perdesse o controle do carro, que capotou. De acordo com a publicação, Heloisa recebeu atendimento médico e já está fora de perigo.

O motorista do veículo que não respeitou a sinalização e causou o acidente está sendo procurado pela polícia.