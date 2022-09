Reynaldo Gianecchini fala sobre Marília Gabriela e comenta sua sexualidade: 'sair de uma gaveta'

Reynaldo Gianecchini, 49, falou novamente sobre sexualidade durante entrevista ao "Flow Podcast", nesta quarta-feira (31). O ator, que ja foi casado com a jornalista Marília Gabriela, disse que foi corajoso em "sair de uma gaveta".

"Você tem que olhar sua sexualidade com uma lupa. As pessoas tratam isso como um 'oba, oba', na brincadeira, como 'Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é?'... E não é isso. Existem muitas nuances e pouca gente fluida na sua sexualidade. Acho que a gente é um país de pessoas reprimidas."

Em seguida, o apresentador do podcast comenta que o que mais aparece ao fazer uma busca sobre o ator no Google são perguntas sobre sua orientação sexual.

"Eu não me importo de falar sobre sexualidade, mas, na verdade, não há mais o que falar. Já falei milhões de vezes... Mas se precisar falar mais vezes, eu bato na mesma tecla, que é isso: um exercício de todo mundo olhar para si. Parar de olhar para o dos outros. Eu não acredito muito nessas gavetas que foram convencionadas. Acredito que cada um tem a sua sexualidade, que pode ser diferente", explicou.

"A minha, eu precisei fazer esse exercício. A vida foi me levando, e acho que eu fui corajoso de sair de uma gaveta... Eu acho interessante quebrar esse castelinho. Porque o seu ser está querendo se expressar fora do que todo mundo espera de você, fora dessas convenções sociais", completou.

Casamento com Marília

Ainda sobre sexualidade, o ator também comentou sobre os boatos na época em que estava casado com Marília Gabriela, de 74 anos.

"Quando eu era casado com a Marília, eu tinha um casamento mais fofo que você possa imaginar. Fiquei casado por quase nove anos, numa relação vivida e pensada a dois, com muito prazer e deliciosa, inclusive, sexualmente. E já falavam horrores de mim naquela época. Vários boatos", disse.