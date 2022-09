Funcionária é demitida após filmar vocalista de Guns N´Roses em hotel de Manaus

Uma funcionária de um hotel em Manaus acabou demitida após filmar o cantor Axl Rose, da banda Guns N' Roses, enquanto o artista circulava pelas instalações do estabelecimento. O grupo fenômeno do rock está de passagem pela cidade para uma apresentação nesta quinta (1º), como parte da turnê mundial 'We're F'N' Back'.

Segundo o portal Splash, do UOL, os integrantes da banda estavam no bar do hotel amazonense quando foram flagrados pela funcionária do local. Tayrine Lacerda, como ela foi identificada, fez um vídeo emocionado enquanto estava atrás do balcão do bar.

Legenda: Axl era um dos alvos de Tayrine, que é fã da banda Foto: AFP

"Obrigada, Deus por esse momento. Eu posso morrer agora", diz ela nas imagens e chega até mesmo a cumprimentar o artista. Axl, no entanto, não percebeu que estava sendo filmado.

Após a repercussão do vídeo nas redes, o caso teria chegado ao conhecimento da administração do hotel. Tayrine, segundo relato divulgado por ela, teria sido demitida por conta do registro.

"Hoje fui proibida de entrar para continuar o serviço que me coloquei a fazer: 'servir os caras' como bartender. Infelizmente, enviei com a emoção para um grupo da família e mandei em outro", lamentou ela, afirmando que a divulgação das imagens fugiu do controle.

Veja:

Busca por autógrafo

Emocionada, a mulher reafirmou que o objetivo não era viralizar nas redes. "Minha intenção foi a melhor possível, pois nunca faria nada para prejudicar ninguém, muito menos quem me deu essa oportunidade única e principalmente os meus amores, né? Nem nos meus maiores sonhos imaginei servir um drink ou dar boa noite para o maior astro do rock, nossa lenda viva na selva", disse.

Agora, ela resolveu divulgar um novo vídeo e segue tentando realizar sonho de conseguir um autógrafo de Axl Rose, Slash e Duff McKagan.

"A minha saga por um autógrafo continua. Quem puder me ajudar eu agradeço de todo meu coração. Isso vai ficar para história da minha vida, da minha filha, por gerações e gerações", disse em apelo.

Esta é a 10ª vez que o Guns N' Roses se apresenta no Brasil, enquanto esta é a primeira em Manaus. A última vez do grupo em solo brasileiro havia sido no São Paulo Trip, em 2017, com ingressos esgotados.