Leonardo DiCaprio aparece com modelo de 22 anos apontada como pivô do término com Camila Morrone

O ator Leonardo DiCaprio, de 47 anos, foi registrado ao lado da modelo Maria Beregova, de 22 anos, em uma boate de St. Tropez, França, em julho. Na época, ele ainda estaria namorando a também modelo Camila Morrone, de 25 anos. O fim do relacionamento dos dois foi divulgado nesta semana. A jovem é apontada como provável pivô do término entre os dois.

Segundo o Daily Mail, a moça estava no país europeu para descansar após se divorciar do magnata monegasco, Ahmed Masoud Abdelhafid, e acabou conhecendo o ator na cidade costeira.

DiCaprio foi fotografado ao lado de Beregova, em 18 de julho, durante uma festa realizada em um iate. Fontes próxima ao artista revelaram à revista People que ele e Morrone se separaram no verão — entre os meses de junho e setembro.

Ex-marido é neto de antigo braço-direito de ditador

Ahmed Masoud Abdelhafid, de 30 anos, é um empresário do ramo da moda em Mônaco. Ele é neto do general Massoud Abdelhafid, ex-braço direito do ditador líbio Muammar Gaddafi, morto em 2011, para quem atuou como ministro do Interior.

Conforme a publicação britânica, o avô do ex-marido da jovem fugiu para o Egito e morreu no Cairo em 2015.

Beregova estuda para assumir empresa da família

Apontada como pivô do fim do relacionamento entre DiCaprio e Morrone, a moça vive atualmente em Londres, capital da Inglaterra. No entanto, ela nasceu na Ucrânia, em abril de 2000, mas cresceu na Suíça, onde estudou em um internato.

Na cidade britânica, Beregova cursa Direito e Administração e se prepara para assumir a empresa farmacêutica gerida pela própria família.

25 anos seria idade de corte para DiCaprio

Após a divulgação do fim do relacionamento com Camila Morrone, o ator americano completou a marca de oito namoros que acabam antes da companheira chegar aos 26 anos.

O artista e a modelo completaram cinco anos juntos e iniciaram o namoro quando ela ainda tinha 21 anos. Nas redes sociais, surgiram teorias sobre o motivo pelo qual ele não se relaciona com mulheres acima dos 25.

