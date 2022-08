Leonardo Dicaprio vira alvo de piadas por não ter tido namoradas acima de 25 anos; entenda

O ator Leonardo DiCaprio, de 47 anos, virou motivo de piada após a revelação do término do namoro com a modelo Camila Morrone, de 25 anos. Segundo tablóides britânicos, o fim do relacionamento foi oficializado na última terça-feira (29), contabilizando a oitava vez em que finaliza um relacionamento antes de a companheira chegar aos 26 anos.

O artista e a modelo completaram cinco anos juntos e iniciaram o namoro quando Camila Morrone ainda tinha 21 anos. Na web, logo surgiram teorias sobre o motivo pelo qual DiCaprio não se relaciona com mulheres acima dos 25.

"O Leonardo DiCaprio é igual plano de saúde, só aceita dependente de até 24 anos", brincou uma usuária do Twitter. Em sequência, muitos também falaram sobre o fato "bizarro" sobre os relacionamentos amorosos do artista.

Um site britânico chegou a formular um gráfico mostrando todas as mulheres com as quais ele teria se relacionado. Em todos os casos, o namoro sempre chegou ao fim na marca dos 25 anos.

Gisele Bündchen e Leonardo DiCaprio

A modelo brasileira Gisele Bündchen, inclusive, foi uma das que integraram a lista de namoradas do ator. Entre 2000 e 2005, os dois eram considerados uns dos maiores casais de Hollywood, aparecendo juntos em diversas premiações.

Os dois se conheceram no fim de 1999 e o relacionamento chegou ao fim em 2005. Só em 2019, Gisele revelou um dos motivos em entrevista ao portal Net-a-Porter. Segundo ela, as mudanças nos hábitos de vida não foram bem aceitas pelo então companheiro.

"Eu estava sozinha ao querer fazer um exame de consciência sério enquanto ele permanecia o mesmo? No final, infelizmente, a resposta foi sim", completou ela na época.