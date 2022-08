Leonardo DiCaprio termina namoro com Camila Morrone e jornal especula: 'idade de corte'

O ator Leonardo DiCaprio, de 47 anos, terminou o namoro com a modelo Camila Morrone, de 25, após sete anos juntos. Fontes próximas ao casal informaram ao jornal The Sun que o término é recente.

"Leo e Camila terminaram o relacionamento durante o verão. Não há sentimentos ruins entre eles. Foi uma conclusão que surgiu naturalmente", disse a fonte ao periódico norte-americano.

Com base no "histórico amoroso" do ator, o The Sun levantou a hipótese de que a "conclusão natural" pode estar relacionada ao fato de Camila ter completado 25 anos no último junho. "Leo nunca namorou publicamente uma mulher acima dessa idade", sugere o jornal, criando uma espécie de "idade de corte" para os namoros do astro de Hollywood.

Idade já foi motivo de chacota

Anteriormente, a idade de Camila já foi motivo de chacota entre os fãs do ator, que sugeriram que Leo terminaria com a modelo tão logo ela completasse a "idade de corte".

À época, Camila rebateu: "Há tantos relacionamentos em Hollywood — e na história do mundo — onde as pessoas têm grandes diferenças de idade. Eu só acho que qualquer um deveria ser capaz de namorar quem quer namorar".

Outros namoros

Leo DiCaprio já namorou a modelo Gisele Bündchen por cinco anos, até ela completar 25 anos, em 2005. Também namorou a modelo Bar Refaeli e terminou o relacionamento em 2009, quando ela atingiu a "idade de corte".

Com a atriz Blake Lively, o ator namorou por cinco meses e terminou com a relação quando ela tinha 23 anos.

Ele teve outras namoradas depois dessas, todas na mesma faixa etária.