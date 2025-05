Isis Valverde mostra vestido de noiva em casamento com Marcus Buaiz; veja fotos

A atriz Isis Valverde, 38, e o empresário Marcus Buaiz, 45, trocaram alianças neste sábado (3) e a artista postou em sua conta no Instagram fotos com o vestido de noiva, assinado pela grife Vivienne Westwood.

Se trata do modelo Nova Bagatelle, da primavera-verão 1997 da coleção Vive La Bagatelle. O look é arrematado por um véu catedral em tule com acabamento de renda. Nos pés, Isis apostou em um Christian Laboutin.

Além do vestido da cerimônia, a atriz escolheu outro look para se sentir mais confortável durante a festa, também assinado por Vivienne Westwood.

Em seu Instagram, Isis mostrou um pouco dos preparativos para o grande momento. Em um vídeo publicado nos stories, ela aparece sendo maquiada e fazendo o cabelo. "Eu tenho direito de chorar no meu próprio casamento", brincou a artista.

O look de Marcus Buaiz

O noivo também compartilhou nas redes o look escolhido para a cerimônia religiosa. Ele escolheu um terno na cor azul clara da grife alemã BOSS e gravata na mesma cor.

A cerimônia para 300 convidados está sendo realizada em Jarinu, no interior de São Paulo, contando com a presença de famosos como Sophie Charlotte, Thaila Ayala e Mariana Ximenes.

A festa acontece na Ville la Rochelle e a decoração conta com tons de branco e verde, com destaque para as flores brancas e para a arquitetura do espaço. O som da festa fica por conta do cantor Silva e do coral Del Chiaro.

À Vogue, foi revelado o cardápio do dia especial: ilha de aperitivos, coquetel e jantar volante. Os pratos terão ingredientes como figo, mel trufado, atum, alcaparras e pistache, além de uma cascata de chocolate.