Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

A novela 'Renascer' desta quarta-feira (3) vai ao ar às 20:35, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, José Inocêncio discute com João Pedro, e acusa o filho de estar ao lado da família de Sandra.

Resumo completo de 'Renascer' desta quarta-feira

José Inocêncio discute com João Pedro, e acusa o filho de estar ao lado da família de Sandra. José Inocêncio se disponibiliza a comprar uma casa para Mariana, deixando claro que o antigo imóvel de Belarmino não esta à venda. Mariana tenta convencer João Pedro a lhe vender a casa que era do avô. Sandra questiona João Pedro sobre Mariana.

Inácia adverte Bento para o perigo que corre ao se aproximar de Ritinha. Damião confronta Ritinha sobre ela dormir fora de casa e Inácia a salva dizendo que a filha dormiu junto com ela. Ritinha tira a aliança do dedo na frente de Damião. Inácia acolhe Ritinha. João Pedro pede para conversar com José Inocêncio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:35, na Rede Globo.