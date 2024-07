Enquete A Grande Conquista: parcial aponta favorito para sair da Zona de Risco

Os participantes Fernando, Any e Rambo estão na oitava Zona de Risco no reality A Grande Conquista 2, da Record TV. Conforme a enquete parcial do Diário do Nordeste, Fernando é o favorito do público para ganhar a Prova da Virada, e deixar a Zona de Risco. Com 1,9 mil votos, ele concentra 38,5% do total de votos.

Any aparece em segundo lugar, com 1,6 mil (31,3%), enquanto Rambo registrou 1,5 mil votos (30,2%).

Um dos três se salvará da berlinda ao vencer a Prova da Virada, que será realizada nesta quarta-feira (3). A enquete não interfere no resultado oficial do programa.

Legenda: Fernando é o preferido para ganhar a Prova da Virada Foto: Reprodução

FORMAÇÃO DA ZONA DE RISCO

Nessa terça-feira, as donas da mansão, Any e Lizi, entraram em consenso e indicaram Rambo. Antes de iniciar a votação na dupla de super-poderosas, Taty Pink, por vencer o poder no Faro, teve que abrir a caixinha e descobriu que teria que votar abertamente nessa etapa. Ela escolheu Lizi.

Entre as donas, Any foi a mais votada e pegou o segundo lugar da berlinda. Já no cara a cara, Fernando recebeu o maior número de indicações e fechou o trio preliminar da Zona de Risco.

QUEM VOTOU EM QUEM