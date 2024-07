Ex-galã da Globo, Jônatas Faro deixa carreira na TV para trabalhar como corretor de imóveis

Jônatas Faro, 36 anos, conhecido por papéis em novelas, deixou a profissão como ator para se dedicar à carreira como executivo de vendas do ramo imobiliário. Atualmente, Faro está no ar com a reprise de Cheias de Charme (2012).

O ex-ator teve uma carreira ascendente na televisão: começou como o Samuca, de Chiquititas, no final dos anos 90, Faro atuou em mais de 20 produções e teve um casamento relâmpago com a atriz Daniele Winits, com quem se casou e se separou em 2010. O relacionamento terminou um mês antes de Winits dar à luz ao filho do casal.

Em outubro de 2023, Winits afirmou que era mãe solo do filho com Faro. "Sou mãe solo do Guy desde a primeira vez que o vi. E isso sim por aqui já fiz questão de dividir. Foi libertadora essa descoberta. Me dei de presente uma bússola e ela me indicou com a seta", escreveu nas redes sociais.

Um ano antes do nascimento do filho, Faro participou do Dança dos Famosos, exibido pelo Domingão do Faustão.

Faro vende imóveis em Niterói e Maricá, no Rio de Janeiro, avaliados em mais de R$ 1 milhão, com um apartamento com 4 apartamentos avaliados em 3 milhões no bairro do Icaraí, bairro rico de Niterói.

A última participação em novelas do ator foi em produções gospel, como Apocalipse, de 2017, e Jesus, de 2019, exibida pela Record TV.

Marcello Antony também deixou carreira de ator para o ramo imobiliário

Morando em Lisboa desde 2018, Marcello Antony resolveu largar a carreira de ator para se dedicar ao trabalho de corretor de imóveis de luxo em Portugal. Nas redes sociais, o ex-galã de novelas nas décadas de 1990 e 2000 compartilhou sobre a empresa que atua em junho.

"Quero proporcionar a você a experiência excepcional que merece na busca do seu imóvel perfeito. A The Agency, com sua experiência no setor imobiliário aliada a um profundo conhecimento do mercado de luxo, me permite oferecer uma visão única e estratégias personalizadas para atender às suas necessidades específicas", disse.

O ator se mudou para o país europeu quando foi gravar a novela portuguesa "Valor da Vida", em 2018.