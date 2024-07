Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

A novela 'Cheias de Charme' desta quarta-feira (3) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Cida e Rodinei provocam Sônia.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quarta-feira

Cida e Rodinei provocam Sônia. Sônia desconfia de que Sarmento esteja armando alguma coisa. Cida destrata Isadora. Otto pensa em abrir um escritório de advocacia. Chayene se aproveita das câmeras do reality show para beijar Fabian. Niltinho aconselha Rodinei a seguir carreira sem a Borralho Crew.

Otto convida Penha para jantar. Samuel descobre que Liara está com as fotos antigas de Lygia. Tom avisa que as Empreguetes irão participar do reality show de Chayene. Ivone fica lisonjeada com os elogios que recebe de Otto. Sandro conta para Ruço que vai piratear os DVD das Empreguetes.

Elano afirma que seu envolvimento com Cida acabou. Samuel encontra a foto de seu pai e pede ajuda para Alana. Rosário avisa que está pensando em aceitar o convite para sair com seu admirador secreto. Socorro e Chayene confabulam sobre como estragar o show das Empreguetes.

Samuel pede para acompanhar Alana ao show das Empreguetes em Pernambuco. Epifânia ouve Chayene confessar que não está grávida.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.