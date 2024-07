Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

A novela 'Familia é Tudo' desta quarta-feira (3) vai ao ar às 19:15, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Vênus fica constrangida com a declaração de Netuno/Léo.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta quarta-feira

Vênus fica constrangida com a declaração de Netuno/Léo. Maya desconfia de que Jéssica seja a culpada pelo ocorrido entre Electra, Luca e Murilo. Wilson é chamado pela médica de Paulina. Brenda se preocupa com as dores de cabeça de Tom. Vênus sugere que Electra esteja apaixonada por Murilo. Murilo questiona Luca sobre seu suposto golpe, e os dois acabam brigando.

Jéssica fica satisfeita com o sucesso de seu plano contra Electra. Tom pega os resultados de seus exames e de Ramón. Nicole é chamada para fazer uma entrevista de emprego na Mancini Music. Tom se assusta com o diagnóstico que recebe da médica.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15, na Rede Globo.