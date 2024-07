Físico de padre Marcelo Rossi impressiona ao aparecer no 'Domingão com Huck'

O padre Marcelo Rossi participou, no domingo (30), do “Caldeirão do Huck”, e chamou atenção pelo físico. O sacerdote já teve depressão, e chegou a pesar 60 quilos na pior fase da doença, mesmo medindo 1,95 cm.

“Hoje não estou mais em depressão. Eu tenho um passado que muitos não sabem, mas também sou formado em Educação Física”, explicou, justificando o fato de ser adepto da musculação.

Ele também contou na entrevista a Luciano Huck que o empurrão que levou de uma mulher, em 2019, durante uma missão, o fez mudar de hábito. Na época, o padre caiu de uma altura de dois metros. A mulher fazia tratamento contra transtorno bipolar.

"Antes [de entrar para a vida religiosa], eu era bem forte. Depois me esqueci daquilo que ensinava aos outros [cuidar de si]. No empurrão, eu me dei conta que também tinha que me cuidar. Quem passou por uma depressão sabe da importância de se cuidar. Eu tenho dois amigos, que são médicos: um do corpo e um da cabeça [psiquiatra], em que conversamos muito sobre a importância de se cuidar física e espiritualmente. Afinal, o sacerdote é um médico da alma", concluiu.