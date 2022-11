William Bonner registra encontro com Fátima Bernardes e Túlio Gadelha em caminhada

Tulio Gadelha compartilhou em seus Stories do Instagram uma foto em que aparece com Fátima Bernades, sua namorada, na companhia de William Bonner, ex-marido da apresentadora. O clique foi feito durante uma caminhada do grupo.

Vinícius, um dos filhos do ex-casal, também está presente na foto, e Bonner aparece ao lado da sua atual esposa, Natasha Dantas. "Quando todo mundo se encontra numa caminhada", escreveu Tulio na legenda da foto.

Bonner e Fátima se separaram em 2016, após 26 anos de união. O apresentador do "Jornal Nacional", da TV Globo, se casou com Natasha em 2018. Já Fátima começou a namorar Gadelha em 2017.