Hilary Duff lamenta a morte do ex-namorado, Aaron Carter: ‘Descanse em paz’

A atriz Hilary Duff usou as redes sociais para lamentar a morte do ex-namorado, Aaron Carter. Os dois tiveram um relacionamento no começo dos anos 2000. Entre idas e vindas, Hilary e Aaron estiveram juntos por cerca de três anos.

No Instagram, a atriz escreveu: “Lamento profundamente que a vida fora muito difícil para você e que você teve de enfrentar seus problemas na frente do mundo inteiro. Você tinha um charme absolutamente efervescente… Cara, meu ‘eu’ adolescente te amava demais. Estou enviando amor para sua família. Descanse em paz .”

Em uma de suas participações no programa "The Big Idea With Donny Deutsch", da CNBC, em 2005, Aaron contou que ficou “entediado” e por isso começou a se envolver com Lindsay, “Hilary ficou com o coração partido”, contou ele durante a entrevista.

Morte de Aaron Carter