Aaron Carter morre aos 34 anos; corpo do cantor foi encontrado em sua casa, diz site

O ator e cantor Aaron Carter morreu neste sábado (5), ao 34 anos. O corpo do artista foi encontrado em sua banheira, em Lancaster, na Califórnia, nos Estados Unidos.

A polícia foi acionada durante o fim da manhã, por meio de uma ligação anônima, que dizia que o ator, irmão de Nick Carter, havia se afogado na banheira.

De acordo com o site TMZ, a causa da morte ainda não foi revelada. A política investiga, inclusive, a possibilidade de homicídio.

Aaron tem carreira na música, com o álbum de maior sucesso intitulado Aaron’s Party (Come Get It). Ele também atuou em séries de televisão.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo