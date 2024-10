Dono da Land Rover e da Jaguar deixou herança milionária para cachorro e funcionários

Ratan Tata, proprietário das marcas de carros Land Rover e Jaguar, surpreendeu ao deixar uma herança de 91 milhões de libras, cerca de R$ 600 milhões, para o cachorro. O empresário faleceu aos 86 anos no último dia 9 de outubro. Ele não se casou nem tinha filhos.

De acordo com a revista americana The Times, o indiano exigiu, em testamento, que Tito, o parceiro canino, tenha "cuidados ilimitados" até o fim da vida. Além do cão, Jimmy Tata, Shireen e Deanna Jejeebhoy, o irmão e as meias-irmãs do magnata, receberão uma pequena quantia da fortuna.

Já uma parte considerável da herança será direcionada para Rajan Shaw, o cozinheiro de Tata, e Konar Subbiah, o mordomo e assistente geral das empresas do milionário. Os valores não foram divulgados, mas Suhel Seth, um amigo do empresário, mencionou que as quantias são "generosas".

Veja também Mundo Saiba quem é o fundador do TikTok, novo homem mais rico da China com fortuna de R$ 281 bilhões Mundo Idosa de 79 anos é primeira pessoa resgatada com vida em desabamento de hotel na Argentina Mundo Youtuber sul-africano com mais de 600 mil seguidores morre após ser picado por cobra

“Ele fez provisões muito, muito generosas para eles. Eles nunca mais terão que trabalhar e serão muito bem cuidados”, disse Seth.

A revista ainda indica que esse modelo de testamento é altamente incomum na Índia. No país, quando figuras muito ricas morrem, as riquezas são repassadas aos filhos e outros descendentes. Portanto, é bastante raro que uma grande fortuna seja direcionada para animais ou funcionários.

Seth afirmou ao The Times que a decisão de Tata não foi uma comprovação de riqueza, mas um "atestado de gratidão" pela companhia do cachorro. Tito esteve ao lado de Ratan até os últimos dias da vida do dono.

Legenda: Tito era da raça pastor alemão Foto: Reprodução/Redes Sociais

Quem foi Ratan Tata?

Indiano nascido em Mombai, Ratan Tata foi um dos maiores magnatas da Índia. A fortuna dele foi gerada a partir da criação do Grupo Tata que, em 2006, já estimava ter um faturamento de US$ 22 bilhões. O conglomerado de produtos da transacional era imenso: além das marcas automobilísticas, o empresário comandava a Tetley, uma conceituada fábrica de chás no Reino Unido.

Tata utilizava as rede sociais para compartilhar o amor que sentia pelos animais. Ele constantemente postava fotos com cachorros e compartilhava pedidos de conscientização e adoção para cães de rua.

"É importante verificar embaixo dos carros antes de ligá-los para evitar ferimentos em animais de rua que buscam abrigo. Eles podem ficar gravemente feridos, incapacitados e até mortos se não tivermos consciência de presença deles embaixo dos veículos. Seria emocionante se todos pudéssemos oferecer abrigo temporário a eles quando estiver chovendo", escreveu o milionário em uma de suas últimas postagens.