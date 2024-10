Youtuber sul-africano com mais de 600 mil seguidores morre após ser picado por cobra

O youtuber sul-africano Graham Dinkleman, conhecido como Dingo, 44 anos, faleceu por complicações de uma picada de cobra. O acidente aconteceu no mês passado, quando o criador sofreu um choque anafilático devido ao veneno da mamba negra, uma das serpentes mais venenosas do mundo.

Dingo tinha mais de 600 mil seguidores no Instagram e 100 mil inscritos no Youtube. Ele era tratador de cobras e não era estranho a animais perigosos, lidando até mesmo com víboras e crocodilos nos seus vídeos. Devido à picada, ele acabou em coma e faleceu no último sábado (26).

Há duas semanas, a esposa de Dingo, Kristy, havia informado que ele ainda estava na UTI lutando "com toda a sua força". Foi ela quem confirmou a morte do youtuber.

"Dingo lutou muito durante este período muito difícil. Sabemos que ele estava lutando para estar aqui conosco e somos muito gratos por isso. Infelizmente, apesar de sua força e resiliência, meu amado marido faleceu em paz, cercado pela sua família", escreveu.

Além da esposa, o tratador deixa três filhos: Taylor, de 14 anos, Maddy, de 12, e Rex, de 9. Além da sua carreira como youtuber, Dingo também era ambientalista e protetor dos animais. Ele organizou um clube de exploração selvagem voltado para crianças, além de palestrar em várias cidades do mundo sobre a importância da preservação do meio-ambiente.

Por conta da sua atuação profissional, Dingo foi apelidado de "Steve Irwin sul-africano", em referência ao famoso ambientalista morto por uma arraia, em 2006.