Policiais disfarçados de Minnie teriam encenado 'loucura de amor' e prendido suspeita no Peru; vídeo

Um registro de agentes policiais disfarçados de Minnie Mouse, um frango gigante e um homem romântico prendendo uma foragida da Justiça em Lima, no Peru, repercute na internet. Na ocasião, o grupo encena uma "loucura de amor" antes de capturar a suspeita.

O registro é apontado como do dia 21 de setembro, conforme o periódico mexicano Excelsior, data conhecida romanticamente com o dia das flores amarelas no País.

No momento registrado, um dos agentes grita "Señorita Lucero" e chama a suspeita para fora de casa. A ação é atribuída ao Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú, responsável por demandas relacionadas às drogas.

"Você é muito sortuda, senhorita Lucero. Hoje o patrão lhe envia flores amarelas porque quer dizer que você é o amor da vida dele", diz um dos agentes. Mas, ao sair de casa, a mulher é presa.

Conforme o Excelsior, essa ação evitou a necessidade de um mandado de busca e apreensão, já que aconteceu numa área pública. O periódico detalhou que a mulher é suspeita de crimes relacionados a fraudes.

De acordo com o jornal El Financiero, as autoridades do Peru não explicaram se o registro é de uma ação real ou uma dramatização.