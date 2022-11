Cantor Nick Carter lamenta morte do irmão Aaron: ‘meu amor nunca desapareceu'

O cantor Nick Carter, integrante do grupo Backstreet Boys, lamentou neste domingo (6), nas redes sociais, a morte do irmão, Aaron Carter. O também cantor foi encontrado morto no último sábado (5), na banheira de casa, nos Estados Unidos.

Nick divulgou várias fotos com o irmão. Na postagem, ele reconheceu que os dois tinham um relacionamento difícil, mas que “o meu amor por ele nunca desapareceu”.

“Meu coração foi partido. Embora eu e o meu irmão tenhamos tido uma relação complicada, meu amor por ele nunca desapareceu”, começou.

Nick mencionou também os problemas do irmão com o abuso de substâncias.

“Sempre me agarrei à esperança de que ele, de alguma forma, algum dia, quisesse percorrer um caminho saudável e, quem sabe, encontrar a ajuda que ele tão desesperadamente precisava. Às vezes, queremos culpar alguém ou algo por uma perda. Mas a verdade é que o vício e a doença mental são os verdadeiros vilões aqui”, disse.

Nick finalizou o tributo com uma oração.

“Vou sentir mais falta do meu irmão do que alguém alguma vez irá imaginar. Eu te amo, ‘Chizz’. Agora você tem a oportunidade de ter a paz que nunca poderia encontrar aqui na terra… Deus, por favor cuida do meu irmãozinho”, escreveu.

De acordo com o site TMZ, a causa da morte de Aaron ainda não foi revelada. Segundo a polícia, não há informações ou evidências de crime.

Jornais da região informam que policiais receberam um chamado às 11h, horário local. Ele deixa um filho, Princeton Carter, de um ano.

