Coreia do Norte volta a disparar mísseis, diz exército sul-coreano

Na manhã deste sábado (5), a Coreia do Norte lançou quatro mísseis balísticos de curto alcance no mar ocidental, de acordo com militares sul-coreanos. As informações são do G1.

Os projéteis voaram em torno de 130 km, alcançando uma altitude de cerca de 20 km.

TENSÃO NA ÁSIA

Nesta semana, o país norte-coreano já havia causado tensão ao disparar, na quarta-feira (2), dez mísseis em direção ao mar do Japão.

Além do país asiático, a vizinha Coreia do Sul também teve projéteis lançados em sua direção. Na ocasião, Pyongyang atingiu um recorde ao enviar 23 mísseis para diversas partes do continente.

Um deles cruzou a fronteira marítima entre as coreias, motivando o lançamento de três mísseis ar-terra como resposta do exército sul-coreano.

Os disparos da Coreia do Norte foram duramente criticados pelas autoridades do Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos.