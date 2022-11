Coreia do Norte dispara vários tipos de mísseis, diz Exército sul-coreano

Pelo menos dez mísseis de vários tipos foram disparados pela Coreia do Norte em direção ao Mar do Japão (chamado de Mar do Leste nas duas Coreias) nesta quarta-feira (noite de terça (1º), no Brasil). A informação foi divulgada em nota pelo Exército sul-coreano, que realiza exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos esta semana.

Segundo o Exército, pela primeira vez, um dos projéteis caiu muito perto de suas águas territoriais.

Após detectar o lançamento, as autoridades sul-coreanas emitiram um alerta de ataque aéreo e instaram a população que buscasse refúgios na ilha de Ulleungdo (leste), para onde se dirigia um dos mísseis antes de cair em alto mar, reportou a agência de notícias Yonhap.

A Coreia do Norte argumentou que seu recente teste de armas pretendia emitir um aviso a Washington e Seul sobre sua série de exercícios militares conjuntos que considera um ensaio de invasão.

A Casa Branca reagiu contra os testes de Pyongyang reiterando que os exercícios fazem parte de um cronograma de treinamento de rotina com o Sul.

"Rejeitamos a noção de que eles servem para qualquer outro tipo de provocação. Deixamos claro que não temos intenção hostil em relação à RPDC e pedimos que eles se envolvam em uma diplomacia séria e sustentada", disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrienne Watson, na terça-feira, usando as siglas para o nome oficial da República Popular Democrática da Coreia. "Ao mesmo tempo, continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com nossos aliados e parceiros para limitar a capacidade do Norte de avançar em seus programas de armas ilegais e ameaçar a estabilidade regional."

Mais de 40 mísseis balísticos

A Coreia do Norte aumentou suas demonstrações de armas para um ritmo recorde este ano, lançando mais de 40 mísseis balísticos, incluindo mísseis intercontinentais de desenvolvimento e um míssil de alcance intermediário disparado sobre o Japão.

Pyongyang pontuou esses testes com uma doutrina nuclear escalonada que autoriza ataques nucleares preventivos em situações de crise vagamente definidas.

