Lee Ji Han, ator de 'Produce 101', é uma das vítimas de festa de Halloween de Itaweon, na Coreia

O ator Lee Ji Han, de 24 anos, foi uma das vítimas da tragédia de Itaewon, que deixou mais de 150 mortos em Seul, na Coréia do Sul. Conhecido por participação no reality show "Produce 101", ele estava no local e foi uma das vítimas do acidente.

A confirmação da morte foi feita pela agência 935 Entertainment, responsável pela carreira de Lee Ji Han. Em nota, eles também informaram que a família do artista ficou surpresa com a notícia.

"Também esperávamos que não fosse verdade e ficamos muito chocados ao ouvir a notícia. A família está sofrendo imensa dor agora, então estamos sendo muito cautelosos. Que ele descanse em paz", disse o comunicado oficial.

Além do reality show "Produce 101", Lee Ji Han ficou conhecido pelo web drama coreano "Today Was Another Nam Hyun Day", lançado em 2019.

Acidente em Itaewon

Autoridades coreanas apontaram que dos 153 mortos, 20 são estrangeiros. A tragédia teria ocorrido por volta das 22h locais de sábado (10h em Brasília) e também deixou 82 pessoas feridas, 19 em estado grave.

Conforme informações da imprensa local, as vítimas foram pisoteadas após um tumulto que não se sabe exatamente como começou.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo