Festa de Halloween na Coreia deixa mais de 150 mortos: veja o que se sabe até agora

Aglomeração na Coreia do Sul deixou 151 mortos e 150 feridos no último sábado (29). As pessoas estavam nas ruas de Itaewon, em Seul, para a comemoração do primeiro evento de Halloween ao ar livre sem uso obrigatório de máscaras desde o início da pandemia.

Tragédia na festa de Halloween na Coreia

Ainda não se sabe exatamente o que causou o incidente. As imagens mostram corpos estirados nas ruas cobertos por lençóis azuis, socorristas realizando ressuscitação cardiopulmonar e equipes de resgate tentando puxar pessoas presas na multidão.

De acordo com o chefe do Corpo de Bombeiros de Yongsan, Choi Sung-beom, alguns corpos foram levados a hospitais mas outros permaneceram nas ruas. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, convocou uma reunião de emergência devido à situação.

As informações são da BBC.

Área não parecia segura

Antes do incidente, algumas pessoas comentaram em redes sociais que a área da festa não parecia segura devido à lotação. Supostamente 100.000 foliões estavam nas ruas de Itaewon.

O jornalista da BBC Hosu ​​Lee disse que viu muitos médicos, muitas ambulâncias e corpos sendo levados.

"Muitos jovens se reuniram aqui esta noite. Muitas pessoas vieram à festa e ao clube, vestindo fantasias e muitas pessoas que eu vi estavam perturbadas e tristes - há cenas caóticas", relatou.

Outro jornalista local disse que foi enviada uma transmissão de emergência para todos os telefones celulares do distrito de Yongsan, informando sobre um "um acidente de emergência perto do Hamilton Hotel em Itaewon" e pedindo que todos voltassem para casa o mais rápido possível.