São Patrício, apóstolo da Irlanda, é celebrado nesta segunda-feira (17) pela Igreja Católica. O religioso faleceu neste dia, em 461, e ficou conhecido por usar um trevo para explicar o mistério da Santíssima Trindade.

Maewyn Succat, seu nome de batismo, nasceu na Bretanha, antiga província do Império Romano localizada na atual Grã-Bretanha, porém ficou conhecido como apóstolo da Irlanda por conta do trabalho de evangelização desenvolvido no País.

Abaixo, o Diário do Nordeste detalha a vida do santo católico, com informações doVaticano News.

Sequestro e escravidão

O religioso foi parar no território irlandês após ser sequestrado por piratas locais e vendido como escravo, quando tinha cerca de 16 anos. De uma família cristã, dedicou o tempo cativo à oração, como narra em sua "Confissão", na qual assina como Patrício.

"O amor e o temor a Deus cresceram em mim, como também a fé. Em um dia, rezava uma centena de orações; à noite, quase o mesmo tanto. Rezava nos bosques e nas montanhas, até antes da aurora. [...] Nem a neve, nem o gelo, nem a chuva me extraviavam", escreveu.

Após seis anos de prisão, teve o primeiro sonho premonitório que indicava que a sua liberdade estava próxima. Seguindo a previsão, escapou da vigilância e percorreu cerca de 200 quilômetros a pé até chegar ao litoral, onde atraiu a compaixão de alguns marinheiros. Estes o ajudaram a fugir e retornar à Bretanha, onde reencontrou sua família.

Nova revelação

Anos após ter se libertado, teve outra visão, narrada em suas "Confissões": "Vi um homem que vinha em minha direção, como se estivesse vindo da Irlanda; ele se chamava Vitorico e trazia consigo algumas cartas e me entregou uma. Li a primeira linha, que dizia: 'Invocação dos irlandeses'. Enquanto a lia, parecia ouvir as vozes dos que moravam na floresta de Vocluto [local onde foi mantido preso, próximo ao mar ocidental]; parecia que estavam me implorando, chamando-me 'jovem servo de Deus', para que eu fosse até lá."

A nova revelação o incentivou a seguir com seus estudos para se tornar um sacerdote. No entanto, após a formação, não pôde imediatamente seguir o destino de evangelizar a Irlanda, devido à falta de preparação causada pela irregularidade dos seus estudos.

"Não estudei como os outros, que se nutriram, de igual medida, do direito de aprender a Sagrada Escritura, por terem aperfeiçoado a língua, desde a infância. Eu, ao invés, tive que aprender uma língua estrangeira. Alguns me acusam de ignorância e de falar de modo gago; mas, na verdade, dizem que os que falam de modo gago aprendem, rapidamente, a falar de paz", detalhou em "Confissões" sobre o período.

Bispado na Irlanda

Em uma data desconhecida finalmente conseguiu ir para o país, onde foi consagrado como bispo entre os anos de 431 e 432.

Logo no começo da trajetória na função, foi alvo de uma tentativa de assassinato executada pelo chefe de uma das tribos dos druidas — espécie de classe filosófica da sociedade celta.

No entanto, apesar das tribulações, conseguiu seguir a obra missionária, na qual atuou por cerca de 40 anos. Neste período, converteu milhares de irlandeses.

São Patrício e o trevo

Segundo portal, o religioso usava uma folha de trevo para explicar mistério da Santíssima Trindade aos fiéis. Ele usava o fato das três pequenas folhas serem interligadas por uma única haste como metáfora para detalhar a relação entre Deus, Jesus e o Espírito Santo.

Devido a sua relação com a planta, muitas vezes é representado em imagens segurando uma folha de trevo. Ele faleceu em 17 de março de 461. Seus restos mortais estão na Catedral de Down, localizada na Irlanda do Norte.

