Um avião de pequeno porte da companhia Lanhsa caiu no mar, na noite dessa segunda-feira (17), após decolar da ilha de Roatán, no norte de Honduras, deixando pelo menos 12 mortos e uma pessoa desaparecida. A aeronave transportava 18 ocupantes, incluindo passageiros e tripulação, segundo informações das autoridades locais.

De acordo com um comunicado oficial do Corpo de Bombeiros, cinco pessoas foram resgatadas com vida, enquanto um passageiro segue desaparecido.

Veja também Mundo Novos ataques de Israel contra Gaza deixam pelo menos 66 mortos e 150 feridos, em meio às negociações de cessar-fogo Mundo Comendo tartarugas e baratas, pescador peruano sobrevive 95 dias à deriva no Oceano Pacífico

O acidente ocorreu logo após a decolagem do aeroporto internacional Juan Manuel Gálvez, cuja pista fica próxima ao mar, no sul da ilha de Roatán. A aeronave Jetstream 42, que seguia para o porto de Ceiba, sofreu uma falha mecânica e perdeu controle ainda nos primeiros momentos do voo. "No momento da decolagem, fez uma curva acentuada para o lado direito da pista, caindo na água", explicou Carlos Padilla, representante da Aviação Civil hondurenha.

Testemunhas relataram momentos de terror no momento do acidente. Um pescador que estava na região descreveu a cena ao canal HCH: "O avião quase caiu em cima de nós, eu estava pescando".

O governo hondurenho segue mobilizando equipes para apuração das causas do acidente e presta suporte aos sobreviventes e familiares das vítimas. A investigação sobre as falhas mecânicas relatadas será conduzida por especialistas da Aviação Civil.

IDENTIDADE DAS VÍTIMAS

O major Wilmer Guerrero, porta-voz dos bombeiros, relatou que a aeronave caiu em uma área de grande profundidade, a cerca de um quilômetro da costa. Equipes de resgate, incluindo nove mergulhadores, foram mobilizadas para auxiliar no socorro.

Entre as vítimas está o cantor e compositor hondurenho Aurelio Martínez, de 55 anos, figura de destaque na música garífuna, uma expressão cultural da comunidade afrodescendente e indígena caribenha. A família do artista confirmou sua morte.

A lista de feridos inclui uma francesa de 40 anos, que foi transferida para o hospital Mario Catarino Rivas, na cidade de San Pedro Sula. Os hospitais da região estão preparados para atender as vítimas, segundo a presidente de Honduras, Xiomara Castro, que acionou o Comitê de Operações de Emergência para coordenar o resgate e atendimento aos passageiros.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.