Príncipe Harry quer reconciliação com a família real: 'Seria bom'

O príncipe Harry afirmou estar disposto a se reconciliar com a família real, após anos de afastamento. Em entrevista à BBC, o duque de Sussex reconheceu que, apesar disso, alguns membros da monarquia “nunca irão perdoá-lo” pela publicação de seu livro de memórias, em 2023.

Residente nos Estados Unidos ao lado da esposa, Meghan Markle, e dos dois filhos, Harry mencionou a saúde do pai, o rei Charles III — atualmente em tratamento contra o câncer — como um fator que torna esse desejo ainda mais urgente. “Não sei quanto tempo resta ao meu pai, mas seria bom se reconciliar. A vida é preciosa”, declarou.

As fissuras com a família real tiveram novos desdobramentos com a recente derrota judicial do príncipe em um processo contra o governo britânico, que manteve a decisão de retirar sua escolta policial durante visitas ao Reino Unido. A medida foi imposta após Harry se afastar oficialmente dos deveres reais em 2020.

Conflitos

Segundo o duque, a falta de segurança adequada tem sido um obstáculo para retornar à região com a família. “Não consigo imaginar levar Meghan e meus filhos para lá nessas condições”, afirmou. Ele ainda revelou que o contato com o rei Charles tem sido praticamente inexistente desde o início da disputa legal.

Diante da repercussão das declarações, o Palácio de Buckingham se pronunciou por meio de uma breve nota oficial, informando que “todas essas questões foram examinadas repetida e meticulosamente por vários tribunais, com as mesmas conclusões em todas as ocasiões”.