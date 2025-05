Cinco pessoas sobrevivem a 36 horas em pântano com jacarés e sucuri após queda de avião

Cinco pessoas saíam ilesas após um avião de pequeno porte cair sobre um pântano repleto de jacarés na Amazônia boliviana. As vítimas permaneceram 36 horas presas no local antes de serem resgatadas nesta sexta-feira (2), informaram as autoridades.

Todos os ocupantes — três mulheres, uma criança e o piloto — foram encontrados sobre a aeronave virada, no departamento amazônico de Beni, no nordeste do país. Até então, os passageiros eram considerados desaparecidos.

"Os cinco estavam em cima do avião em excelentes condições", informou Wilson Ávila, diretor do Centro de Operações de Emergência da região. Os resgatados estão em avaliação médica em um hospital local.

A aeronave decolou na quarta-feira (30) da localidade de Baures com destino à cidade de Trinidad, ambas em Beni, separadas por uma distância de 180 quilômetros.

JACARÉS E SUCURI

"Estávamos cercados por jacarés que vinham até nós, a três metros de distância", relatou à imprensa Andrés Velarde, piloto de 29 anos, do leito do hospital. Eles também viram de perto uma sucuri.

O piloto explicou que a aeronave fazia um voo doméstico quando começou a perder altitude. Ele tentou encontrar uma planície para evitar uma colisão frontal com as montanhas, mas só conseguiu aterrissar em um pântano próximo a uma lagoa.

"Ficamos quase 36 horas sem conseguir dormir [...] Não podíamos beber água e não podíamos ir a outro lugar por causa dos jacarés", disse Velarde.

Eles precisaram se alimentar com farinha de mandioca local que uma das passageiras levava. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

No departamento de Beni, devido à escassez de estradas e à vegetação densa, os caminhos costumam estar em mau estado e a população frequentemente utiliza táxis aéreos.

