Príncipe Harry completa 40 anos e família real deseja 'feliz aniversário' pela 1ª vez desde 2021

Pela primeira vez desde 2021, a família real britânica fez um post em suas redes sociais oficiais para desejar um feliz aniversário ao Príncipe Harry. Ele completa 40 anos neste domingo (15) e comemora na Califórnia (EUA), onde mora com a esposa Meghan Markle e os dois filhos do casal.

O post da família real diz: "Desejo ao Duque de Sussex um feliz aniversário de 40 anos hoje!" com uma foto de Harry. Apesar da mensagem, o jornal "The Guardian' afirma que ele continua afastado de seu irmão, príncipe William.

Desde 2020, o filho mais novo do Rei Charles vive uma relação conturbada com a família real. A relação com o irmão, William, e com o pai ruiu quando o duque e a duquesa de Sussex abdicaram das funções reais e, dois anos depois de seu casamento de conto de fadas, mudaram-se para os Estados Unidos.

Desde então, vem se envolvendo em diversas polêmicas. Ele e Meghan concederam à apresentadora Oprah Winfrey, em 2021, uma entrevista em que o casal relatou que a ex-duquesa sofria racismo no palácio.

Em janeiro de 2023, Harry publicou uma autobiografia e lucrou, segundo a imprensa britânica, 22 milhões de libras (R$ 162 milhões). Depois, lançou um documentário sobre sua história na Netflix e arrecadou mais US$ 100 milhões (cerca de R$ 560 milhões).

No início deste ano, Harry viajou a Londres e passou poucas horas com pai, Charles III, que havia sido diagnosticado com câncer. O gesto foi apontado como uma reaproximação de pai e filho.