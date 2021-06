Meghan Markle e príncipe Harry anunciam o nascimento da filha Lilibet Diana

O príncipe Harry, 36, e a esposa, Meghan Markle, 39, anunciaram neste domingo (6) o nascimento da filha do casal. O nome escolhido foi Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, uma homenagem à rainha Elizabeth 2 e à princesa Diana.

Nascimento de Lilibet Diana

"É com grande alegria que o príncipe Harry e Meghan, o Duque e a Duquesa de Sussex, dão as boas-vindas à sua filha, Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor ao mundo," diz um comunicado do secretário de imprensa do Duque e Duquesa de Sussex. A criança nasceu na última sexta-feira (4).

"Tanto a mãe como a criança estão saudáveis e bem e instaladas em casa", reforça o comunicado.

Estados Unidos

O bebê nasceu na Califórnia, Estados Unidos. Meghan Markle e príncipe Harry planejavam ter a filha em sua propriedade em Montecito, na Califórnia.

O nascimento acontece após um ano tumultuado para o casal, que decidiu se distanciar da realeza britânica e se mudar para os Estados Unidos para viver de forma independente da coroa.

Mesmo assim, o casal mal saiu dos holofotes da mídia desde que deu uma entrevista à apresentadora Oprah Winfrey em fevereiro. Nela, acusaram um membro da realeza de racismo, ao expressar preocupação com o tom de pele de Archie antes de seu nascimento.

O casal revelou na entrevista à Oprah que esperava uma menina que nasceria em junho, o início do verão norte-americano.

Casal é pai de Archie

Meghan e Harry são pais de Archie, 1. Segundo o site Page Six, o bebê é o primeiro filho da realeza britânica a nascer nos Estados Unidos. O desejo de realizar o parto em casa vinha desde a gravidez de seu primeiro bebê, que seria realizado em Frogmore Cottage, no Reino Unido.

Quando Archie estava uma semana atrasado, a duquesa de Sussex foi leva ao hospital privado de Portland em Londres, onde deu à luz na madrugada do dia 6 de maio de 2019, ao lado de seu marido, Harry.