Após naufrágio em Miami, 32 pessoas são resgatadas pela Guarda Costeira

Trinta e duas pessoas foram resgatadas após o naufrágio de um iate próximo à Ilha Monumento Flager, em Miami Beach, na Flórida, nesse sábado (3). Segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos, todos os ocupantes da embarcação foram retirados com segurança e sem ferimentos.

O incidente ocorreu por volta das 17h, no horário local, quando as autoridades receberam um chamado informando que o barco estava afundando. Imagens divulgadas pela Guarda Costeira mostram a embarcação com mais da metade do casco submerso.

Veja também Mundo Cinco pessoas sobrevivem a 36 horas em pântano com jacarés e sucuri após queda de avião Mundo Donald Trump publica foto vestido como papa e gera críticas nas redes: 'Zombando'

Durante a emergência, os tripulantes colocaram coletes salva-vidas e se posicionaram na parte superior do iate, aguardando o resgate. A operação contou com o apoio de outras embarcações que passavam pela região.

Uma testemunha que estava em um barco próximo relatou a cena à emissora CBS News. “Foi direto para a água. Definitivamente não parecia comum e é muito preocupante”, disse Rachel Miller.

De acordo com a Guarda Costeira, as equipes seguem trabalhando para recuperar os destroços do iate. A embarcação, no entanto, não representa risco para a navegação na área.