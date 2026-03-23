Piloto e copiloto morrem após avião colidir com veículo em aeroporto de Nova York

Um avião da Air Canada Express com mais de 70 passageiros colidiu com um caminhão de bombeiros durante o pouso no Aeroporto LaGuardia, em Nova York, na noite deste domingo (23). O piloto e o copiloto morreram e mais de 40 pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades.

A aeronave CRJ-900 havia partido de Montreal com destino a LaGuardia, com 76 pessoas a bordo do voo, incluindo quatro tripulantes. O site de rastreamento de voos FlightRadar24 afirmou que o avião "estava em movimento na pista quando atingiu" o veículo de resgate que cruzava o caminho.

Quarenta e uma pessoas foram socorridas e levadas ao hospital, algumas com ferimentos graves, disse a chefe da autoridade portuária da cidade, Kathryn Garcia, em coletiva de imprensa.

Dois oficiais de resgate que estavam no veículo atingido permanecem hospitalizados em "condição estável, sem ferimentos que ameacem suas vidas", acrescentou ela. "Eles conseguiram falar e estamos notificando suas famílias", disse.

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Cabine destruída

Imagens após a colisão mostram a aeronave inclinada para trás na pista, com a cabine de comando destruída, e cercado por veículos de emergência.

O aeroporto foi fechado para operações após a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) emitir uma ordem de interrupção de solo para uma investigação completa. A previsão é que as operações sejam retomadas no fim da tarde desta segunda (23).

A autoridade portuária informou que a aeronave operada pela Jazz Aviation, parceira regional da Air Canada, colidiu com um de seus caminhões de bombeiros na pista 4 por volta das 23h40 do domingo, enquanto o veículo se dirigia para outro incidente.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) informou que enviou uma equipe especializada ao local para investigar a colisão.