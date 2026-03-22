Trump anuncia que agentes do ICE vão atuar em aeroportos dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo (22) que agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) vão atuar também nos aeroportos do país. A medida passa a valer a partir desta segunda-feira (23).

A decisão foi tomada após uma ameaça do presidente norte-americano a senadores do Partido Democrata. No último sábado (21), ele havia prometido o incremento do ICE nos aeroportos caso o projeto de orçamento do Departamento de Segurança Interna (DHS) não fosse aprovado pelos parlamentares e a paralisação parcial de trabalhadores do DHS, em curso há mais de 40 dias, não fosse encerrada pelo Congresso.

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O impasse entre Republicanos — partido de Trump — e Democratas ocorre devido a divergências em relação à atuação do ICE. Enquanto os republicanos querem ampliar o poder dos agentes de imigração, democratas buscam reduzir as permissões concedidas ao serviço, como forma de frear a violência policial contra imigrantes e estadunidenses pró-imigração.

"Se os democratas da esquerda radical não assinarem imediatamente um acordo (...), transferirei nossos brilhantes e patriotas agentes do ICE para os aeroportos, onde eles farão a segurança como nunca se viu antes", publicou Trump na rede Truth Social.

Em uma publicação na mesma rede neste domingo, Trump comentou sobre a mudança. "Na segunda-feira, o ICE irá aos aeroportos para ajudar nossos maravilhosos agentes da TSA que permaneceram no trabalho", escreveu.

No post, Trump ainda acusa os democratas de proteger "proteger criminosos perigosos que entraram ilegalmente no país".

O que é o ICE?

ICE é a sigla para Immigration and Customs Enforcement (ou Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos). Criado em 2002, após os ataques terroristas de 11 de setembro, o serviço faz parte do Departamento de Segurança Interna dos EUA e atua como uma polícia migratória, sendo responsável por cumprir leis de imigração e realizar deportações.

Os agentes têm amplos poderes durante as operações, mas estão sujeitos às mesmas restrições constitucionais que os demais membros das forças de segurança norte-americanas. Essas restrições implicam, por exemplo, no uso de força letal apenas quando alguém representar perigo para si mesmo, outras pessoas ou se tiver cometido um crime violento.

Nos últimos meses, já durante o segundo Governo de Donald Trump, o ICE tornou-se reconhecido pela brutalidade contra imigrantes e defensores dos direitos humanos.