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Morre Ted Turner, fundador da CNN, aos 87 anos

O magnata foi o criou o primeiro canal dedicado 24 horas às notícias.

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Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Ted era um homem branco, de cabelos e bigodes também brancos. Na foto, ele está com a mão no ouvido, de terno e camisa social branca.
Legenda: Ted Turner fundou a CNN na década de 80.
Foto: DON EMMERT/AFP.

O filantropo e magnata da mídia Ted Turner, que revolucionou o panorama do jornalismo televisivo com a criação da CNN, em 1980, morreu nesta quarta-feira (6), aos 87 anos. O comunicado foi publicado pela Turner Enterprises.

Menos de dez anos atrás, o empresário revelou que foi diagnosticado com demência com corpos de Lewy, uma doença cerebral progressiva. No ano passado, ele chegou a ser hospitalizado com quadro leve de pneumonia, mas se recuperou rapidamente. Porém, não foi informado o que causou sua morte.

Conforme a CNN Brasil, Turner nasceu em Ohio, nos Estados Unidos, e era conhecido pela sua franqueza. Seu império midiático abrangeu a primeira superestação de TV a cabo e canais populares de filmes e desenhos animados, além de times esportivos profissionais.

Turner também lutava pela eliminação de armas nucleares e, como ambientalista, desempenhou papel crucial na reintrodução de bisões no oeste americano.

Em 1991, foi nomeado "Homem do Ano" pela revista Time, por "influenciar a dinâmica dos eventos e transformar telespectadores em 150 países em testemunhas instantâneas da história". Contudo, o magnata acabou vendendo suas redes para a Time Warner e deixou o ramo, mas continuou chamando a CNN de "maior conquista" da sua vida.

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"Ted era um líder intensamente envolvido e comprometido, intrépido, destemido e sempre disposto a seguir uma intuição e confiar em seu próprio julgamento. [...] Ele foi e sempre será o espírito que guia a CNN. É o gigante sobre cujos ombros nos apoiamos, e todos nós dedicaremos um momento hoje para reconhecê-lo e seu impacto em nossas vidas e mundo", comentou o presidente e CEO da CNN Worldwide, Mark Thompson.

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