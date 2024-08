CNN Portugal registra momento de terremoto em Portugal durante jornal ao vivo; veja

Jornalistas da CNN de Portugal foram pegos de surpresa no momento em que um terremoto atingiu Lisboa, na manhã desta segunda-feira (26). Nuno de Sousa Moreira e Rita Barão Mendes entrevistavam um especialista em diplomacia no programa CNN Novo Dia quando os tremores tiveram início. Informações são da CNN do Brasil.

O estúdio chegou a tremer e técnicos foram chamados para verificar a integridade do local e as condições para prosseguir com a transmissão.

O terremoto teve magnitude 5,3 graus na escala Richter. O abalo, de acordo com a CNN, foi sentido em toda a cidade de Lisboa e em cidades próximas, como Oeiras, Loures e Almada. Além disso, regiões na Espanha também sentiram o tremor.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acredita que os danos serão "muito leves", mesmo onde houve maior impacto.

Governo português tranquiliza população

Um comunicado do governo português indica que "não há registro de danos pessoais ou materiais até o momento" devido ao terremoto e pediu à população que mantenha calma. "Apelamos para que mantenha a serenidade e siga as recomendações da autoridade nacional de Emergência e Proteção Civil", informa a nota.