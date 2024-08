Terremoto de magnitude 5,3 atinge Lisboa e outras localidades de Portugal

Um terremoto de magnitude 5,3 na escala Richter - que varia de 1 a 9 - foi registrado em Portugal na manhã desta segunda-feira (26) - início da madrugada no Brasil. O abalo não provocou danos pessoais ou materiais e foi sentido por moradores da capital, Lisboa, além de outras localidades do país europeu.

O fenômeno foi confirmado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (CSEM) também indicaram o sismo, mas discordaram em relação ao valor divulgado pelo órgão português e afirmaram que a magnitude do tremor seria de 5,4.

Veja também Mundo Papa Francisco reza pelas vítimas da doença Mpox: 'Emergência sanitária mundial' Mundo Quem é o russo Pavel Durov, fundador do Telegram, preso neste final de semana Mundo Imagem em forma de anel preto no céu gera curiosidade em moradores dos EUA; veja

Segundo o instituto local, o epicentro do terremoto, registrado a 10 quilômetros de profundidade, aconteceu a cerca de 60 quilômetros a oeste de Sines, região onde foi sentido com mais intensidade. As localidades de Setúbal e de Lisboa também foram abaladas, mas com menor veemência.

O restante do território português, exceto a região norte, também foi abalado pelo episódio, conforme dados do portal da CNN Portugal. O fenômeno também foi sentido pelo país vizinho, Espanha.

Autoridades detalharam ao veículo local que o sismo não causou vítimas. Ainda conforme a mesma fonte, a única situação mais delicada é em Quinta do Conde, onde um edifício habitacional apresenta "algumas rachas". Já os órgãos de proteção civil detalharam ter recebido um elevado número de ligações da zona de Alentejo a Coimbra.

“Recebemos muitas chamadas sobretudo de pessoas que queriam saber o que se passava e o que deviam fazer. A esta hora [6h, horário local] ainda não conseguimos contabilizar o número de chamadas recebidas”, declarou o comandante a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)José Miranda, à agência Lusa.

“Muitas pessoas sentiram [o sismo]. Felizmente não há vítimas nem danos estruturais, pelo menos registados até agora. Não há danos. Já comunicamos com os centros sub-regionais e ainda não há nenhuma situação de ocorrência. Estão só a avaliar numa rua de Sesimbra possíveis fissuras em habitações, mas vão só fazer avaliação desta informação”, acrescentou.

O Governo disse estar acompanhando o caso e pediu à população que mantenha a serenidade.